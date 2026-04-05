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L’OL s’enlise à Angers (0-0)

SCO Angers - Olympique Lyonnais, 28e journée de Ligue 1 : 0-0.

L’Olympique lyonnais n’a pas su se relancer. En déplacement sur la pelouse du stade Raymond-Kopa ce dimanche pour la 28e journée de Ligue 1, les Gones ont été tenus en échec par Angers (0-0), au terme d’un match terne, pauvre en occasions et inquiétant dans le contenu.

Face à une équipe angevine bien organisée et sans pression au classement, les Lyonnais ont buté sur un bloc compact, sans jamais trouver la clé dans les trente derniers mètres. Quelques séquences de domination, par intermittence, mais trop peu de justesse, trop peu de rythme, et surtout une incapacité criante à faire des différences dans les zones décisives.

Ce résultat confirme la mauvaise dynamique lyonnaise. Loin de la série impressionnante de treize victoires consécutives au cœur de l’hiver, l’OL enchaîne désormais un sixième match de suite sans succès en championnat, un neuvième toutes compétitions confondues. Une spirale négative qui s’installe, au pire moment de la saison.

Cinquièmes avec 48 points, les joueurs de Paulo Fonseca manquent une nouvelle occasion de grimper sur le podium, alors que leurs concurrents directs, comme Lille et Rennes, ont avancé. Dans cette course à l’Europe de plus en plus serrée, chaque point compte, et ce nul face à une équipe d’Angers en perte de vitesse ressemble clairement à une occasion gâchée.

La rencontre elle-même n’a jamais réellement décollé. Une première période fermée, tactique, où l’OL a semblé sans inspiration. Et malgré quelques ajustements après la pause, les entrées n’ont pas changé le visage du match. Pire, la sortie sur blessure de Sulc à l’heure de jeu a encore fragilisé un collectif déjà en manque de repères.

Au-delà du résultat, c’est le contenu qui interroge. Lyon ne gagne plus, mais surtout Lyon ne dégage plus rien. Ni intensité, ni créativité, ni véritable révolte. À l’heure du sprint final, le constat est préoccupant.

Dimanche prochain devant Lorient, il ne s’agira plus seulement de se relancer. Il faudra montrer que cette équipe est encore capable de réagir.

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