Aller à l'album
    Lyon 98.4 FM

    Villefranche 94.7 FM

    Bourgoin 97.8 FM

    Vienne 95.1 FM

    Lyon et Région DAB+

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

    Saint-Étienne DAB+

    Grenoble DAB+

    Avignon DAB+

    Marseille DAB+

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

    Webradio Tonic Radio Latino

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

    Webradio Tonic Radio Urban

L’OL s’impose à Utrecht grâce à un bijou de Tessmann

Utrecht-Olympique Lyonnais, 1ère journée de la phase de Ligue de la Ligue Europa : 0-1 (0-0). But : Tessmann (75e).

Ce n’était pas un grand match, mais l’essentiel est là. Pour son entrée en lice en Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais a ramené la victoire d’Utrecht (1-0). Un succès signé Tanner Tessmann, déjà décisif le week-end dernier en championnat face à Angers.

Entré en cours de jeu, l’Américain a encore endossé le costume de sauveur avec une frappe splendide des 25 mètres, en pleine lucarne (75e). De quoi offrir trois points précieux à l’OL pour son entrée dans la phase de Ligue, et confirmer la forme étincelante du milieu lyonnais : auteur d’un seul but la saison passée, il a déjà inscrit deux fois le but de la victoire en l’espace de cinq jours.

Pour le reste, la rencontre n’a pas atteint de grands sommets. Lyon s’est montré sérieux, solide, mais peu inspiré offensivement. Dominik Greif, titulaire pour la première fois dans les buts, a dû s’employer une fois en début de match, avant que son équipe ne verrouille totalement.

À noter : à 11 contre 11, l’OL n’a toujours pas encaissé le moindre but cette saison. Les trois buts concédés l’ont été à Rennes, après l’expulsion de Tyler Morton. Défensivement impeccable, Lyon s’est contenté de gérer et d’attendre l’étincelle… qui est encore venue de Tessmann.

Une victoire courte, sans brio, mais idéale pour lancer une campagne européenne où l’OL nourrit de grandes ambitions.

Utrecht-OL (0-1) : le replay Tonic Radio

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

