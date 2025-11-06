L’OL s’incline logiquement à Séville (2-0)

Bétis Séville-Olympique Lyonnais, 4e journée de la phase de Ligue de la Ligue Europa : 2-0 (2-0). Buts : Ezzalzouli (30e) et Antony (35e).

L’Olympique Lyonnais a concédé sa première défaite de la saison européenne ce jeudi soir sur la pelouse du Betis Séville (2-0). Très peu entreprenants offensivement, les hommes de Paulo Fonseca ont été punis par une équipe andalouse plus efficace et mieux organisée.

En l’espace de cinq minutes, le Betis a plié la rencontre : Ezzalzouli a ouvert le score à la 30e minute avant qu’Antony ne double la mise à la 35e. Deux buts venus sanctionner les approximations défensives lyonnaises.

Malgré plusieurs changements après la pause et une meilleure maîtrise en seconde période, l’OL n’a jamais réussi à emballer la rencontre ni à inquiéter la défense espagnole.

Au classement, Lyon reste toutefois 7e avec 9 points, toujours dans le top 8 qualificatif pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Prochain rendez-vous dès dimanche soir avec la réception du Paris Saint-Germain au Groupama Stadium pour la 12e journée de Ligue 1.