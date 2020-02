Lyon, cinquième ville où l’on marche le plus en France

L’application WeWard a réalisé une étude sur le nombre de pas moyen des citadins chaque jour.

Et les lyonnais parcourent en moyenne 3,5 kilomètres quotidiennement, soit 5317 pas chaque jour. Cette statistique offre à Lyon une cinquième place des villes françaises où l’on marche le plus. En première position on retrouve Paris avec 5764 pas, suivi de Strasbourg et Nice qui complètent le podium.

Le taux de sédentarité à Lyon est de 55%. C’est logiquement moins qu’à Paris (51%) ainsi que Nice (54%).

La Start-Up française pousse les utilisateurs à atteindre les 10000 pas par jour conseillés par l’OMS pour être en bonne santé. Des chiffres encore loin de la réalité…