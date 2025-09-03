play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Android Apple
Facebook Instagram Youtube
Écouter Tonic Radio
Webradios

Lyon : les bancs et blocs de granit retirés pour la Biennale de la Danse

Les bancs en forme de boudins et les blocs de granit de la rue de la République, à Lyon, vont temporairement disparaître.

À l’occasion de la Biennale de la Danse, le mobilier urbain sera retiré pour libérer l’espace nécessaire aux participants du défilé prévu ce dimanche.

Le mobilier sera réinstallé dès lundi prochain. Cependant, dans le cadre du projet "Presqu’île à Vivre", il est prévu que de nouvelles assises soient uniquement temporaires.

À l’automne, cette portion nord de la rue de la République devrait être davantage végétalisée.

M.L

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

OL : « Nous avons respecté nos engagements » – le club fait le bilan de son mercato

LIRE PLUS

Saint-Etienne : le projet d’une nouvelle piscine en réflexion

LIRE PLUS

Chalon-sur-Saône : la Ligue des droits de l’Homme pourra participer au forum de la vie associative

LIRE PLUS

Le bureau de poste de Mâcon fermera ses portes dès samedi

LIRE PLUS
Inscription newsletter
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube