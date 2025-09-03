Lyon : les bancs et blocs de granit retirés pour la Biennale de la Danse

Les bancs en forme de boudins et les blocs de granit de la rue de la République, à Lyon, vont temporairement disparaître.

À l’occasion de la Biennale de la Danse, le mobilier urbain sera retiré pour libérer l’espace nécessaire aux participants du défilé prévu ce dimanche.

Le mobilier sera réinstallé dès lundi prochain. Cependant, dans le cadre du projet "Presqu’île à Vivre", il est prévu que de nouvelles assises soient uniquement temporaires.

À l’automne, cette portion nord de la rue de la République devrait être davantage végétalisée.

M.L