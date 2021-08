Lyon : sept interpellations en marge des manifestations contre le pass sanitaire

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce samedi après-midi dans les rues de Lyon contre le pass sanitaire et la vaccination dans deux cortèges différents.



Le premier cortège s’est élancé depuis la place des Terreaux avant de traverser le pont Morand, de longer les quais du Rhône et de prendre la direction de la place Bellecour par le pont de la Guillotière. Selon la Préfecture, au moins 1700 personnes étaient présentes. Selon les informations du Progrès, les forces de l’ordre ont procédé à au moins sept interpellations pour des jets de projectile sur la place Bellecour.



Le départ du second rassemblement était prévu à la gare des Brotteaux. 700 manifestants étaient présents selon la Préfecture. En revanche, aucun débordement n’a été enregistré sur le trajet du cortège qui a rejoint la place Jean-Macé.

📣 Le #PassSanitaire on en veut pas résonne dans les Rues de #Lyon pour la #manif7aout pic.twitter.com/UgnskpzyZ8 — La Fouine II ❤️📖🏵️ Liberté (@BBR4369) August 7, 2021