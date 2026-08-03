Lyon : un homme de 27 ans meurt noyé dans le Rhône

Un homme de 27 ans est mort noyé dans le Rhône, dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 août, au centre-ville de Lyon. L’information est relayée par Le Progrès et confirmée par la préfecture. La victime disputait une partie de football avec un autre homme sur les quais du Rhône, au niveau du pont de la Guillotière, lorsque le ballon a chuté dans le fleuve. En tentant de le récupérer, le jeune homme a été emporté par le courant. Les secours l’ont retrouvé en arrêt cardiorespiratoire à hauteur du quai du Docteur-Gailleton, dans le 2e arrondissement de Lyon. Les tentatives de réanimation sont restées sans succès. Il s’agit de la septième noyade recensée dans le Rhône depuis le début de l’année 2026.

B.A.T