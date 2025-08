À mi-parcours de la période estivale, le bilan est en demi-teinte pour les bars et restaurants du centre-ville de Mâcon. Le constat est partagé par les professionnels du secteur : la fréquentation est en nette baisse. En cause : le mauvais temps qui a marqué le mois de juillet, mais aussi une baisse du pouvoir d’achat. Les restaurateurs gardent l’espoir que le retour du beau temps, ainsi que les animations et concerts estivaux, permettront de redynamiser les terrasses dans les jours à venir.

C.P