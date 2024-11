Le marché des plaisirs gourmands lui se poursuit encore aujourd’hui à Mâcon, dernier jour et au programme la finale du concours Ze Chef, créé par deux mâconnaises s’est jouée cette après-midi.

La finale opposait trois binômes Mâconnais, les Mijoteuses, les Escrocs et les DaSilva. Et c’est les Dacosta, de père et fils, qui ont remporté cette 1er édition.

R.H