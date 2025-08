Match amical : l’OL s’incline face au Bayern Munich pour son 5e match de préparation (2-1)

Ça jouait pour l’OL ce samedi après-midi.

Invaincus et solides défensivement après quatre matchs de préparation sans encaisser le moindre but, les Gones disputaient un match de gala et un véritable test à Munich face au Bayern.

Malheureusement, les hommes de Paulo Fonseca se sont inclinés 2 buts à 1.

Côté lyonnais, c’est Alejandro Gomes qui a réduit le score.

Première défaite de l'OL cet été.

Il reste désormais une ultime rencontre amicale à disputer avant la reprise du championnat à Lens. Ce sera samedi prochain contre Getafe, au stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jallieu.

R.H