Mercato : Álvaro González poussé vers la sortie par l’OM

À l’occasion de la conférence de presse de présentation de Sead Kolasinac, le nouveau latéral gauche Bosnien de l’OM, le président du club, Pablo Longoria, s’est penché sur le sujet d’Álvaro González, qui n’est plus en odeur de sainteté depuis quelques semaines à Marseille.

Et le dirigeant espagnol a clairement ouvert la porte à un départ de son compatriote dès cet hiver : « Au niveau numérique, on a un joueur en trop (en défense). Nous sommes ouverts à des portes de sorties pour certains joueurs. J’ai parlé avec Álvaro et son agent. Avec la position de Sead (Kolasinac) et le fait que Luan (Peres) puisse jouer comme défenseur central, on peut travailler ensemble pour trouver des solutions. La porte est ouverte », a indiqué le président marseillais.

Plus que onze jours afin de trouver cette fameuse porte de sortie au défenseur espagnol de 32 ans, qui n’a disputé que huit matches toutes compétitions confondues cette saison, avant la fin du marché des transferts hivernal.