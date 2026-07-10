Mercato : l’OL accélère son mercato

L’OL a officialisé le transfert de Kenan Doganay au Bayer Leverkusen pour 265 000 euros, avec 10 % sur une future plus-value. Le milieu de terrain de 17 ans, formé à Lyon, va signer son premier contrat professionnel en Allemagne et intégrer d’abord les U19 du club.

De son côté, Matt Turner devrait de son côté être de nouveau prêté au New England Revolution pour la saison 2026-2027. Arrivé à l’OL en 2025 mais jamais utilisé en match officiel, le gardien américain ne semble pas entrer dans les plans de la nouvelle direction lyonnaise.