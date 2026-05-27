Mercato OL : les premières tendances se dessinent

Le mercato de l’Olympique Lyonnais commence à prendre forme.

Premier élément : l’OL veut avancer vite. La raison est simple : les Lyonnais devront passer par un troisième tour préliminaire de Ligue des champions puis peut-être un barrage dès le mois d’août. L’objectif est donc d’éviter un recrutement tardif et de disposer rapidement d’un effectif stabilisé.

Mais les dirigeants lyonnais anticipent déjà une difficulté majeure : les départs. Le club estime que plusieurs formations pourraient jouer la montre cet été dans un calendrier retardé près la Coupe du monde.

À ce jour, seul le départ de Rachid Ghezzal en fin de contrat est acté. En revanche, plusieurs dossiers pourraient évoluer. Malik Fofana ne sera pas considéré comme intransférable. L’explosion d’Afonso Moreira modifie les équilibres offensifs : les deux joueurs donnent leur meilleur rendement côté gauche et l’ailier belge possède aujourd’hui encore une valeur marchande importante malgré sa saison majoritairement passée à l'infirmerie.

Au milieu de terrain aussi, plusieurs situations sont à surveiller. Tanner Tessmann pourrait être poussé vers la sortie d'ici la fin du mois de juin tandis qu’Orel Mangala souhaiterait davantage de temps de jeu. L’OL restera également attentif aux propositions, par exemple concernant Pavel Sulc, dont la cote pourrait grimper en cas de belle Coupe du monde avec la République tchèque.

Dans le sens des arrivées, trois postes ont été ciblés : un avant-centre après le retour d’Endrick au Real Madrid, un milieu défensif et un défenseur central supplémentaire. Malgré la saison convaincante de la charnière Clinton Mata – Moussa Niakhaté, l’OL estime manquer de profondeur à ce poste. Même réflexion au milieu, où le jeune De Carvalho a finalement été davantage sollicité que prévu.

Le chantier est lancé. Et du côté de l’OL, l’été s’annonce déjà mouvementé.