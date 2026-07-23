Métropole de Lyon : le métro C totalement interrompu du 3 au 16 août

Le métro C sera totalement interrompu du 3 au 16 août entre Hôtel de Ville et Cuire pour des travaux de rénovation et de maintenance.
Les voyageurs devront se reporter sur la ligne de bus C13.
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