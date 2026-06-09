Mions : 200 caravanes sont installées illégalement depuis dimanche

Environ 200 caravanes sont installées illégalement depuis dimanche sur deux secteurs de Mions, près de Lyon.
Le maire, Mickaël Paccaud, dit avoir saisi les services de l’État et promet de ne « rien céder » pour faire respecter la loi.
H.G
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H.G