Mobilisation contre le racisme ce samedi, ce sera le cas partout en France notamment à Paris qui sera la plus importante et la plus médiatisée, celle de Lyon devrait également faire le plein dans l'après-midi.

La grande marche contre le racisme, la xénophobie et le fascisme partira à 14h30 de la place Bellecour dans le 2e arrondissement.

Le cortège s'élancera ensuite en direction de la rive gauche du Rhône, pour rejoindre la place Guichard dans le 3e arrondissement.

R.H