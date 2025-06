Le barrage du Plessis, à Montceau-les-Mines, sera fermé pendant six mois pour travaux. Objectif : sécuriser et moderniser l’ouvrage. Le chantier débutera le 16 juin et entraînera la fermeture à la circulation de la rue du Champ-du-Moulin.

Une vidange du bassin a été réalisée en amont, afin de réduire la pression sur les digues pendant toute la durée des travaux.

M.L