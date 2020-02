Municipales de Lyon : les premières mesures de Yann Cucherat

Yann Cucherat et son équipe ont présenté ce jeudi les premières thématiques de leur programme. En compagnie de Gérard Collomb, l’ancien gymnaste a axé ses propositions sur 3 piliers : l’éducation, l’environnement et la sécurité.



Le candidat LREM aux élections municipales de Lyon souhaite dans un premier temps “relier les enfants à leur ville”, notamment par la construction de 11 groupes scolaires et l’intégration de tous les enfants et l’instauration de modules écologiques au sein des écoles.



Environnement et sécurité



“Relier la ville à la nature”, c’est le deuxième point d’ancrage que Yann Cucherat a choisi de développer. Cela passe également par la création de nouveaux espaces végétalisés comme le montre Alain Giordano, adjoint au maire en charge des espaces verts. Ce dernier souhaite agrandir le parc Gerland, créer un bois à la confluence (1000 arbres) ou encore végétaliser le secteur Quinet autour de l’église Saint-Pothin.



Enfin, “garantir la sécurité de tous et favoriser le lien entre les habitants” est le troisième pilier fondateur de Yann Cucherat. La police municipale serait s’il était maire déployée 24h sur 24, avec la création d’une nouvelle brigade opérationnelle. Il souhaite également renforcer la brigade cycliste sur la Presqu’île et donner plus de visibilité à l’unité équestre, déjà en service dans le quartier de la Duchère.

