Les 14 et 15 septembre prochains, les Médiévales de Crémieu vont faire leur retour. L’entrée sera gratuite pour les visiteurs qui pourront profiter d’animations et de déambulations dans les rues de la commune. L’idée est de faire un voyage dans le passé à l’époque du Moyen-Age. Un banquet et des buvettes seront sur les lieux.