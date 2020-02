Nordhal Lelandais : le parquet requiert son renvoi pour meurtre

Le parquet de Chambéry a requis en début de semaine le renvoi de Nordahl Lelandais devant la cour d’assises de la Savoie pour meurtre dans l’affaire Arthur Noyer, et non plus pour assassinat.

En décembre 2017, il avait été mis en examen pour assassinat lors d’une bagarre avec Arthur Noyer, caporal de 23 ans et qui avait entrainé la mort de ce dernier.

Le parquet de Chambéry considère que Nordahl Lelandais avait une intention de tuer Arthur Noyer au moment ou les faits ont eu lieu, sans qu’il ait prémédité son geste. Ce dernier l’avait d’ailleurs reconnu.

Nordhal Lelandais peut alors risquer jusqu’à trente ans de réclusion devant la Cour d’Assises de Savoie, plutôt que la réclusion criminelle à perpétuité.