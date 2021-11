Nouveau cimetière métropolitain : la Métropole relance les études de sites potentiels

Le président de la Métropole de Lyon et le maire de Charly, se sont entendus pour remettre à plat le dossier relatif à la création d’un nouveau cimetière dans la Métropole de Lyon.



Face à la saturation, à échéance de 6 à 8 ans, des cimetières métropolitains de Bron et Rillieux-la-Pape et de nombreux cimetières communaux de son territoire, la Métropole de Lyon a pour projet la création d’un nouveau cimetière au sud du territoire.



Une étude lancée par la Métropole en 2017 distinguait le site de Charly, au niveau de la route de Saint Abdon. Afin de réactualiser le dossier avec des données récentes la Métropole de Lyon va lancer de nouvelles études des sites susceptibles d’accueillir un cimetière.



Elle s’est également engagée à proposer un projet agricole répondant aux enjeux de redynamisation de la production sur le territoire métropolitain sur les 14ha du site de Charly.



Lors de la réunion, le maire de Charly a fait part de “l’aspect démesuré d’une telle structure à Charly et de l’absence d’infrastructures adéquates”, il a également “abordé les diverses alternatives à ce projet et surtout, la richesse agricole actuelle et future des terrains choisis.”