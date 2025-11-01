Nouvelles heures creuses, pneus neige…Tout ce qui change au 1er novembre

Les pneus neige deviennent obligatoires dans la région

À partir de ce samedi 1er novembre, il est obligatoire d’équiper votre véhicule de pneus neige, de chaussettes ou de chaînes. La loi Montagne entre en vigueur ce samedi pour circuler dans les zones de montagne. Plusieurs communes du département, comme Tarare dans le Rhône, sont concernées. La mesure entre en vigueur jusqu'au 31 mars.

Nouvelles répartitions des heures creuses

Avec l’arrivée du mois de novembre, la répartition des heures creuses évolue. L’objectif : mieux adapter la consommation d’électricité aux périodes de production d’énergie, notamment solaire. Jusqu’au 31 mars, les heures creuses se concentreront surtout la nuit, entre 23 heures et 7 heures du matin, avec au moins 5 heures consécutives.

La trêve hivernale entre en vigueur

La traditionnelle trêve hivernale commence le 1er novembre et se poursuivra jusqu’au 31 mars 2026. Pendant cette période, les propriétaires ne peuvent pas expulser un locataire, même si une décision de justice leur est favorable. Quelques exceptions existent : squatteurs, conjoints ou époux violents faisant l’objet d’une ordonnance de protection, ou immeubles frappés par un arrêté de sécurité. Par ailleurs, les coupures de gaz et d’électricité sont également interdites pendant la trêve.

M.L

