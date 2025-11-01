play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Golden Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio funk soul

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio français

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Love

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio TikTok Song

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Saxo Vibes

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Écouter Tonic Radio
Webradios

Nouvelles heures creuses, pneus neige…Tout ce qui change au 1er novembre

Les pneus neige deviennent obligatoires dans la région

À partir de ce samedi 1er novembre, il est obligatoire d’équiper votre véhicule de pneus neige, de chaussettes ou de chaînes. La loi Montagne entre en vigueur ce samedi pour circuler dans les zones de montagne. Plusieurs communes du département, comme Tarare dans le Rhône, sont concernées. La mesure entre en vigueur jusqu'au 31 mars.

Nouvelles répartitions des heures creuses

Avec l’arrivée du mois de novembre, la répartition des heures creuses évolue. L’objectif : mieux adapter la consommation d’électricité aux périodes de production d’énergie, notamment solaire. Jusqu’au 31 mars, les heures creuses se concentreront surtout la nuit, entre 23 heures et 7 heures du matin, avec au moins 5 heures consécutives.

La trêve hivernale entre en vigueur

La traditionnelle trêve hivernale commence le 1er novembre et se poursuivra jusqu’au 31 mars 2026. Pendant cette période, les propriétaires ne peuvent pas expulser un locataire, même si une décision de justice leur est favorable. Quelques exceptions existent : squatteurs, conjoints ou époux violents faisant l’objet d’une ordonnance de protection, ou immeubles frappés par un arrêté de sécurité. Par ailleurs, les coupures de gaz et d’électricité sont également interdites pendant la trêve.

M.L

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

Le LOU Rugby en déplacement ce samedi à Toulon pour rebondir

LIRE PLUS

Montceau-les-Mines : le centre nautique fermé jusqu’à dimanche matin après des évacuations

LIRE PLUS

Les pneus neige deviennent obligatoires dans la région dès ce samedi

LIRE PLUS

Braquage à l’explosif à Lyon : la garde à vue des suspects prolongée

LIRE PLUS
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube