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OL : Afonso Moreira s’en va déjà, le symbole d’un club contraint de vendre ses révélations

C'était devenu un secret de Polichinelle. L'Olympique Lyonnais a officialisé le transfert d'Afonso Moreira au Bayer Leverkusen. Un départ qui devrait rapporter plus de 33 millions d'euros bonus compris au club rhodanien, qui devra toutefois en rétrocéder environ 5 millions à son ancien club du Sporting (soit 20% de la plus value).

Sur le plan financier, personne n'est dupe. À quelques jours du passage devant la DNCG, l'OL avait besoin d'argent frais. Beaucoup d'argent. Dans ce contexte, difficile de refuser une telle offre pour un joueur recruté il y a moins d'un an pour environ 2 millions d'euros au Sporting Portugal.

Mais sportivement, c'est un véritable crève-cœur. Car à ce jour, aucune garantie n'existe concernant le retour de Malick Fofana à son meilleur niveau après ses pépins physiques. Quant au Belge Julien Duranville, qui devrait être recruté pour remplacer numériquement Moreira, il possède un potentiel évident mais devra lui aussi s'adapter à un nouvel environnement. Et personne ne peut affirmer aujourd'hui que la cellule de recrutement lyonnaise aura une nouvelle fois eu le nez aussi creux qu'avec le Portugais.

Afonso Moreira n'était pas seulement un bon joueur. Il était devenu en quelques mois l'une des incarnations du nouvel OL. Inconnu du grand public il y a un an, l'ailier de 21 ans avait conquis les supporters par son audace, son engagement et sa personnalité. Paulo Fonseca avait d'ailleurs un jour résumé son état d'esprit en une phrase simple : « Il a toujours du courage. » Dans les moments difficiles comme dans les grands rendez-vous, il symbolisait en effet cette grinta qui a souvent porté l'OL la saison passée.

Son départ envoie un message inquiétant.

Au-delà des statistiques (8 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues), c'est aussi l'homme qui va manquer. Le Portugais s'était attaché à la ville, au club et à son environnement. Les supporters l'avaient adopté. Rarement un joueur arrivé aussi discrètement avait suscité un tel attachement en aussi peu de temps.

Son départ envoie un message inquiétant. À l'heure actuelle, il dit aux supporters de ne pas trop s'attacher aux nouvelles pépites lyonnaises. Même lorsqu'un joueur explose, même lorsqu'il prolonge son contrat, même lorsqu'il affiche sa volonté de rester, l'OL n'est plus forcément en mesure de le conserver. C'est malheureusement la réalité économique de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui.

Julien Huët

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