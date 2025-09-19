play_arrow

OL – Angers (1-0) : Victoire méritée pour un OL patient et solide

Olympique Lyonnais – SCO Angers, 5e journée de L1, 1-0 (0-0). But : Tessmann (65e)

L’Olympique Lyonnais a mis le temps mais retrouvé le sourire. Vainqueur d’Angers (1-0) vendredi soir en ouverture de la 5e journée de Ligue 1, l’OL a renoué avec le succès après sa défaite à Rennes.

Dominateurs tout au long de la rencontre, les Lyonnais ont dû attendre l’heure de jeu pour trouver l’ouverture. Tanner Tessmann a profité d’une tête de Satriano repoussée par Koffi pour inscrire l’unique but de la soirée (65e). Une réalisation qui suffit au bonheur des Gones, même si le score ne reflète pas vraiment leur supériorité.

Malgré quelques frayeurs en fin de match, l’OL signe sa quatrième victoire en cinq journées. Avec 12 points, les hommes de Paulo Fonseca rejoignent provisoirement le PSG en tête du classement. À noter que le club lyonnais n’avait fait mieux qu’une seule fois sur les douze dernières saisons : en 2022-2023 avec 13 points après cinq journées.

OL – Angers (1-0) : le replay Tonic Radio

