OL : Eagle Football dépose plainte contre X après une enquête interne

Le climat reste particulièrement tendu autour de l'Olympique Lyonnais. Eagle Football Group a annoncé ce lundi avoir déposé une plainte pénale contre X après les conclusions d'une enquête interne portant sur la gestion du club entre mai 2023 et juin 2025.
Commandée en décembre 2025 auprès d'un cabinet d'avocats indépendant, cette enquête a été remise début juin aux dirigeants actuels du groupe. Selon Eagle Football Group, le rapport met en évidence une « désorganisation délibérée » des activités de l'entreprise ainsi qu'une opacité systématique dans la gestion financière durant la période concernée.
Le document évoque également des flux financiers représentant plusieurs centaines de millions d'euros qui auraient été réalisés sans justification économique apparente, alors même que le club traversait d'importantes difficultés de trésorerie et connaissait des retards dans le paiement de certaines cotisations sociales.
Face à ces éléments, Eagle Football Group et l'Olympique Lyonnais ont saisi le procureur de la République de Lyon le 4 juin dernier. La plainte vise notamment des faits susceptibles de relever de l'abus de biens sociaux, de la présentation de comptes infidèles ou encore de la diffusion d'informations trompeuses sur le marché.
Le groupe précise que ses investigations se poursuivent et n'exclut pas le dépôt de nouvelles plaintes dans les prochaines semaines si d'autres éléments venaient à être découverts.
Cette nouvelle procédure intervient alors que l'OL tente toujours de tourner définitivement la page de l'ère John Textor et de retrouver une stabilité financière et institutionnelle après plusieurs années particulièrement agitées.