play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Golden Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio funk soul

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio français

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Love

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio TikTok Song

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Saxo Vibes

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Écouter Tonic Radio
Webradios
Podcasts

OL : Eagle Football dépose plainte contre X après une enquête interne

Le climat reste particulièrement tendu autour de l'Olympique Lyonnais. Eagle Football Group a annoncé ce lundi avoir déposé une plainte pénale contre X après les conclusions d'une enquête interne portant sur la gestion du club entre mai 2023 et juin 2025.

Commandée en décembre 2025 auprès d'un cabinet d'avocats indépendant, cette enquête a été remise début juin aux dirigeants actuels du groupe. Selon Eagle Football Group, le rapport met en évidence une « désorganisation délibérée » des activités de l'entreprise ainsi qu'une opacité systématique dans la gestion financière durant la période concernée.

Le document évoque également des flux financiers représentant plusieurs centaines de millions d'euros qui auraient été réalisés sans justification économique apparente, alors même que le club traversait d'importantes difficultés de trésorerie et connaissait des retards dans le paiement de certaines cotisations sociales.

Face à ces éléments, Eagle Football Group et l'Olympique Lyonnais ont saisi le procureur de la République de Lyon le 4 juin dernier. La plainte vise notamment des faits susceptibles de relever de l'abus de biens sociaux, de la présentation de comptes infidèles ou encore de la diffusion d'informations trompeuses sur le marché.

Le groupe précise que ses investigations se poursuivent et n'exclut pas le dépôt de nouvelles plaintes dans les prochaines semaines si d'autres éléments venaient à être découverts.

Cette nouvelle procédure intervient alors que l'OL tente toujours de tourner définitivement la page de l'ère John Textor et de retrouver une stabilité financière et institutionnelle après plusieurs années particulièrement agitées.

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

Barcelone – OL Lyonnes : Lyon veut reconquérir l’Europe en finale de la Ligue des champions

LIRE PLUS

L’OL s’effrondre face à Lens (0-4) et termine quatrième

LIRE PLUS

OL-Lens : le verdict d’une saison

LIRE PLUS

OL : Fleury Di Nallo, légende du club et meilleur buteur de son histoire, est décédé

LIRE PLUS

OL : le podium en danger, le discours de Fonseca questionne

LIRE PLUS

Toulouse – OL : une balle de Ligue des champions à saisir

LIRE PLUS

L’OL renverse Rennes (4-2) et fait un pas de plus vers la Ligue des Champions

LIRE PLUS

OL – Rennes : un duel sous pression déterminant dans la course à la LDC

LIRE PLUS

OL – Auxerre (3-2) : Lyon conforte sa 3e place et met la pression sur Lille

LIRE PLUS

OL-Auxerre : confirmer à domicile pour rester sur le podium

LIRE PLUS

PSG-OL (1-2) : l’énorme coup de l’OL qui grimpe sur le podium

LIRE PLUS

PSG-OL : Lyon veut croire à l’exploit

LIRE PLUS

OL – Monaco : un tournant avant la dernière ligne droite

LIRE PLUS

OL – Celta de Vigo : cap sur les quarts de finale de la Ligue Europa

LIRE PLUS

Le Havre-OL (0-0) : Mauvaise opération pour l’OL qui laisse filer l’OM

LIRE PLUS

Le Havre – OL : Lyon veut rester au contact du podium malgré une cascade d’absences

LIRE PLUS

Celta Vigo – OL : Lyon veut relancer la machine en Ligue Europa

LIRE PLUS

OL-PFC (1-1) : l’OL arrache le nul mais chute du podium

LIRE PLUS

OL-PFC : l’OL doit se relancer

LIRE PLUS

Coupe de France : l’OL éliminé aux tirs au but par Lens malgré un incroyable retour

LIRE PLUS

OL-Lens : un choc et des retrouvailles

LIRE PLUS

OL-Lens : le retour de Pierre Sage, l’entraîneur qui a marqué Lyon

LIRE PLUS

OM-OL : le millimètre qui interroge

LIRE PLUS

OM-OL (3-2) : Lyon battu au Vélodrome, la course au podium relancée

LIRE PLUS

Ligue Europa : ce sera le Celta Vigo en 1/8e pour l’OL

LIRE PLUS

Lidl a ouvert son magasin XXL dans l’ancien garage Citroën

LIRE PLUS

OL – Brest : Lyon s’impose (2-1), enchaîne une sixième victoire et grimpe à la 4e place

LIRE PLUS

Loire : la LPO et France Nature Environnement appellent à ne pas céder à la peur face au loup

LIRE PLUS
Le rallye des vignes 2025 ce samedi 22 mars à Régnié.

Anthony Cosson remporte la 43e édition du Rallye des Vins-Mâcon

LIRE PLUS

Saint-Fons : Les Écologistes soutiennent le projet de reprise de Polytechnyl

LIRE PLUS

Grégory Doucet aux Pays-Bas pour le sommet du réseau EUROCITIES

LIRE PLUS
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube