OL : cette fois, l’inquiétude est réelle

Il y a toujours une tentation, après un match nul à l’extérieur, de relativiser. D’expliquer que ce genre de rencontre, face à un adversaire regroupé, peut vite devenir piégeux. Mais ce que l’Olympique lyonnais a montré à Angers dépasse largement le cadre d’un simple accident de parcours.

Ce 0-0, au stade Raymond-Kopa, s’inscrit dans une dynamique désormais bien installée. Et avec un peu de recul, il est difficile de ne pas y voir la confirmation d’un problème plus profond. Face à une équipe angevine classée 12e, sans véritable pression au classement et en perte de vitesse ces dernières semaines, l’OL n’a jamais été capable de se montrer dangereux.

Ce qui interpelle surtout, c’est la pauvreté du registre offensif lyonnais. Peu de mouvements, peu de justesse technique, et une impression persistante d’impuissance dans les trente derniers mètres. À ce niveau de compétition, et avec les ambitions affichées, ce constat ne peut pas être anodin.

Le problème, c’est qu’il ne s’agit plus d’un match isolé. Avec six rencontres consécutives sans victoire en championnat (neuf toutes compétitions confondues), Lyon s’inscrit dans une spirale négative qui contraste fortement avec l’élan impressionnant observé au cœur de l’hiver. Cette série de treize succès d'affilée avait installé l’idée d’une équipe solide, sûre de ses forces, capable de rivaliser avec les meilleurs. Aujourd’hui, ces certitudes semblent s’être dissipées.

Le classement vient d’ailleurs renforcer ce sentiment. Sixième avec 48 points, l’OL reste au contact, mais la dynamique n’est clairement pas en sa faveur. Lille occupe la troisième place avec 50 points, Monaco et Marseille suivent avec 49, tandis que Rennes, juste derrière avec 47 unités, continue de mettre la pression. L’OL, lui, donne le sentiment d’avoir perdu le fil au moment le plus crucial de la saison.

À six journées de la fin, le temps des ajustements se réduit considérablement. Et au regard des dernières prestations, il est difficile d’identifier les leviers susceptibles de provoquer un retournement rapide de situation. Plus qu’une simple contre-performance, le match d’Angers pose une question de fond : celle de la capacité de cette équipe à réagir.

Dans ce contexte, l’objectif initial, celui d’accrocher le podium, semble progressivement s’éloigner. Et une autre interrogation, plus inattendue, émerge désormais : celle de la capacité de l’OL à conserver sa place actuelle.