Webradios

OL-FC Bâle (2-0) :l’OL fait le plein en Europe

Olympique Lyonnais- FC Bâle, 3e journée de la phase de Ligue de Ligue Europa : 2-0 (1-0). Buts : Tolisso (3e) et Sulc (90e).

Lyon a signé ce jeudi soir sa troisième victoire en trois journées de Ligue Europa, en s’imposant 2 à 0 face au FC Bâle au Groupama Stadium.
Un succès logique, construit dès l’entame grâce à Corentin Tolisso, opportuniste après une énorme erreur du gardien suisse (3e minute). Les Lyonnais ont ensuite géré, sans briller, mais avec sérieux. Et comme souvent cette saison sur la scène européenne, ils n’ont pas concédé le moindre but. En toute fin de match, Afonso Moreira a scellé le score d’une belle frappe croisée dans le petit filet (90e).

Trois matchs, trois victoires, zéro but encaissé : l’OL fait le job, sans éclat mais avec efficacité, et est co-leader de la phase de Ligue de la Ligue Europa avant de retrouver la Ligue 1 dimanche à domicile face à Strasbourg.

A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

