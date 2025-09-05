OL : Ghezzal de retour pour compléter l’effectif

C’est officiel : Rachid Ghezzal est de retour à l’OL. Libre depuis la fin de son contrat en Turquie à Rizespor, l’ailier de 33 ans s’est engagé jusqu’en 2026. Le club souligne que ce retour dépasse le cadre sportif : une aventure personnelle et affective, avec déjà en tête une future reconversion.

Formé à Lyon, Ghezzal a disputé 119 matchs avec l’OL, notamment une saison 2015-2016 marquée par ses buts face à Troyes lors de l’inauguration du Groupama Stadium, puis contre Monaco pour décrocher la deuxième place du championnat, ce que l'OL s'est plu à rappeler dans son communiqué.