play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Golden Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio funk soul

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio français

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Love

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio TikTok Song

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Saxo Vibes

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Écouter Tonic Radio
Webradios
Kids Tonic live

OL – Laval (2-0) : onze victoires de suite et une qualification tardive pour Lyon

Olympique Lyonnais - Stade Lavallois, 1/8e de finale de la coupe de France : 2-0 (0-0). Buts: Endrick (80e) et Moreira (90e+4).

L’OL traverse une période faste, avec une onzième victoire consécutive toutes compétitions confondues. Face à un adversaire avant-dernier de Ligue 2, Lyon a pourtant mis du temps à faire la différence.

Dominateurs dans la possession, les Lyonnais se sont heurtés à un bloc bas bien en place, qui a longtemps muselé Endrick. En première période, seul Khalis Merah s’est réellement distingué, touchant le poteau après un superbe enchaînement dans la surface. Dans un match longtemps fermé, Rémy Descamps a même dû se montrer décisif sur plusieurs contres dangereux.

La délivrance est finalement venue en fin de rencontre. À la 80e minute, Endrick a frappé fort en envoyant une frappe lointaine du gauche dans la lucarne, après un remarquable travail de Pavel Sulc. Afonso Moreira a ensuite provoqué le second but dans le temps additionnel, scellant un succès logique mais tardif (2-0).

Le tirage au sort des quarts de finale de la coupe de France aura lieu ce jeudi avant le dernier huitième de finale entre Strasbourg et Monaco.

https://twitter.com/tonic_radio/status/2019174148962914327

Photo Tonic Radio - Jeanne Saintomer

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

OL – Brest : Lyon s’impose (2-1), enchaîne une sixième victoire et grimpe à la 4e place

LIRE PLUS

L’État élargit l’accès au fonds d’urgence pour les éleveurs bovins touchés par la dermatose nodulaire en Auvergne‑Rhône‑Alpes

LIRE PLUS

Un accident grave à Villeurbanne après un refus d’obtempérer

LIRE PLUS

Un exercice de sécurité civile à Belleville-en-Beaujolais ce jeudi

LIRE PLUS

Loire : le festival « Tous en salle » débute ce mercredi

LIRE PLUS
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube