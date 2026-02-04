OL – Laval (2-0) : onze victoires de suite et une qualification tardive pour Lyon

Olympique Lyonnais - Stade Lavallois, 1/8e de finale de la coupe de France : 2-0 (0-0). Buts: Endrick (80e) et Moreira (90e+4).

L’OL traverse une période faste, avec une onzième victoire consécutive toutes compétitions confondues. Face à un adversaire avant-dernier de Ligue 2, Lyon a pourtant mis du temps à faire la différence.

Dominateurs dans la possession, les Lyonnais se sont heurtés à un bloc bas bien en place, qui a longtemps muselé Endrick. En première période, seul Khalis Merah s’est réellement distingué, touchant le poteau après un superbe enchaînement dans la surface. Dans un match longtemps fermé, Rémy Descamps a même dû se montrer décisif sur plusieurs contres dangereux.

La délivrance est finalement venue en fin de rencontre. À la 80e minute, Endrick a frappé fort en envoyant une frappe lointaine du gauche dans la lucarne, après un remarquable travail de Pavel Sulc. Afonso Moreira a ensuite provoqué le second but dans le temps additionnel, scellant un succès logique mais tardif (2-0).

Le tirage au sort des quarts de finale de la coupe de France aura lieu ce jeudi avant le dernier huitième de finale entre Strasbourg et Monaco.

Photo Tonic Radio - Jeanne Saintomer