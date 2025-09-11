OL Légendes présente son maillot

L’Hôtel de Région a accueilli ce jeudi soir la présentation officielle du nouveau maillot d’OL Légendes. L’événement s’est tenu en présence de Renaud Pfeffer, vice-président de la Région délégué à la sécurité et au sport, ainsi que de Cris, président d’OL Légendes.
Michael Gerlinger, directeur général d’Eagle Football Group, a également assisté à la cérémonie, aux côtés des membres du bureau d’OL Légendes Sidney Govou, Maxime Gonalons, Pierre Laigle, Jean-Marc Chanelet, Frédéric Piquionne et Serge Bex. De nombreux anciens joueurs de l'OL étaient présents (Jérémy Berthod, Florent Balmont...).
Relancée en début d’année, la structure OL Légendes franchit ainsi une nouvelle étape de son développement, avec l’ambition de renforcer les liens entre l’histoire et le présent de l’Olympique Lyonnais.
Un prochain match est annoncé en octobre contre les vétérans de Colombier-Saugnieu, pendant la prochaine coupure internationale.
