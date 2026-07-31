OL Lyonnes : « Beaucoup de confiance » avant une saison de reconquête

OL Lyonnes a affiché ses ambitions ce vendredi lors de sa conférence de presse de rentrée. Après une saison conclue par une lourde défaite face au FC Barcelone en finale de la Ligue des champions (4-0), le club lyonnais entend repartir de l’avant et compte notamment sur la deuxième saison de Jonatan Giráldez.

« On aborde la saison avec beaucoup de confiance », assure Vincent Ponsot. Le directeur général d’OL Lyonnes croit beaucoup dans la continuité du travail effectué par Jonatan Giráldez, qui entame sa deuxième saison sur le banc lyonnais.

Un entraîneur pleinement associé à la construction de son effectif. « Ce n’est pas le coach qui recrute mais le club, précise Vincent Ponsot. Mais le club ne recrute jamais de joueuse sans l’accord du coach. Il est complètement impliqué dans le recrutement. »

Et le mercato lyonnais a été particulièrement ambitieux avec les arrivées de Johanna Rytting Kaneryd, Caroline Weir, Maria Luisa Grohs et Salma Paralluelo.

Les Fenottes débuteront le vendredi 4 septembre (21h) avec un déplacement à Fleury en Première Ligue.