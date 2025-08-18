play_arrow

OL : marée blanche à Lens, mais quelles sont vraiment ses couleurs ?

Samedi à Lens, le parcage lyonnais s’est transformé en une impressionnante marée blanche. Mille supporters vêtus de la même couleur, offrant une image saisissante et parfaitement coordonnée. Ce n’est pas une première : lors de la finale de Coupe de France 2024 face au PSG, les Lyonnais avaient déjà choisi le blanc, logique alors pour se différencier des Parisiens. Mais samedi, c’était bien un choix identitaire.

Et c’est là que le débat s’ouvre. Rouge et bleu sont les couleurs chantées dans l’hymne de l’OL, celles que tout supporter revendique. Je me souviens, adolescent, être allé au stade avec deux chaussures différentes : l’une rouge, l’autre bleue. Jamais je n’aurais pensé à une paire blanche.

Pourtant, l’histoire du club rappelle que le blanc est bien plus qu’une alternative. En juillet 1950, au moment de la fondation de l’Olympique Lyonnais, Albert Trillat proposait que le club porte les couleurs de la ville : rouge, bleu, blanc et doré. Rapidement, c’est le blanc qui s’est imposé, avec un scapulaire rouge et bleu. Plusieurs thèses expliquent ce choix : hommage à l’Olympique Lillois, club parrain qui jouait en blanc ; référence aux médecins fondateurs de l’OL, Mariès, Rochet et Trillat ; ou encore symbole des armoiries de Lyon, où le lion est décrit “d’argent”, autrement dit blanc.

Un supporter résume parfaitement la situation sous notre post X : “Rouge et bleu sont nos couleurs, blanc est notre maillot.” Un autre rêve d’une tribune blanche permanente, façon Real Madrid.

Rouge, bleu ou blanc… L’OL n’a peut-être pas à choisir. Parce qu’au fond, c’est bien ce mélange qui fait battre le cœur des Lyonnais.

Julien Huët

A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon.

