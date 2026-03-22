OL-Monaco (1-2) : la série noire se poursuit pour l’OL

Olympique Lyonnais - AS Monaco, 27e journée de Ligue 1 : 1-2 (1-0). But : Sulc (42e) pour l'OL. Akliouche (62e) et Balogun (72e s.p.) pour Monaco.

L’Olympique Lyonnais a encore chuté. Battus à domicile par Monaco (1-2), les joueurs de Paulo Fonseca enchaînent un huitième match sans victoire et voient la pression s’intensifier dans la course au podium.

Tout avait pourtant bien commencé pour l’OL. Pour son retour, Pavel Sulc a ouvert le score juste avant la pause (42e) au terme d’une belle action collective, avec Endrick passeur décisive. Les Lyonnais ont même eu l’occasion de faire le break au retour des vestiaires, mais Endrick a buté sur la défense monégasque et sur Teze, auteur d'un sauvetage devant sa logne.

Le match a basculé en dix minutes. Akliouche a d’abord égalisé d’une frappe limpide (62e), avant de provoquer un penalty transformé par Balogun (72e), dans une action contestée côté lyonnais pour un tirage de maillot à priori limpide de Zakaria sur Endrick.

Corentin Tolisso : « Je ne comprends pas que la VAR ne soit pas intervenue…Tous les jours il y a faute sur Endrick. Je préfère ne pas vous dire la réponse de M.Letexier, il a été arrogant, c’était lunaire…Je préfère ne pas en dire plus… » pic.twitter.com/FLv2MkQ4WU — Tonic Radio (@tonic_radio) March 22, 2026

La suite a confirmé les difficultés actuelles de l’OL. Malgré plusieurs arrêts de Greif pour maintenir l’espoir, les Lyonnais n’ont jamais réussi à reprendre le contrôle. L’expulsion de Tagliafico en fin de match (89e) a scellé leurs dernières chances.

Avec cette nouvelle défaite, Lyon confirme son coup de frein et voit Monaco revenir à un point. À l’approche du sprint final, le doute s’installe.