Ligue 1 : l’OL domine Nice (2-0) et creuse l’écart avec Marseille

Olympique Lyonnais - OGC Nice, 22e journée de Ligue 1 : 2-0 (1-0). Buts : Tolisso (45e+1), Nartey (65e).

L’Olympique lyonnais poursuit sa série irrésistible. En clôture de la 22e journée de Ligue 1, l’OL a dominé Nice (2-0) au Groupama Stadium et enchaîne un 13e succès consécutif toutes compétitions confondues, le 7e de rang en championnat. Une victoire précieuse qui permet aux Lyonnais de consolider leur 3e place et de prendre cinq points d’avance sur Marseille.

Bousculé en début de rencontre, Lyon a su faire preuve d’un réalisme clinique. Juste avant la pause, Corentin Tolisso a débloqué la situation d’une reprise précise (45e+1). De retour après une blessure aux ischios, le capitaine a inscrit son 50e but sous les couleurs lyonnaises, le 35e en Ligue 1, avant de célébrer longuement avec le public.

Après l’heure de jeu, la recrue hivernale Noah Nartey a fait le break (64e) en éliminant deux défenseurs avant de conclure avec sang-froid. Son deuxième but en quatre matches.

Solide défensivement, l’OL a aussi pu compter sur Dominik Greif, décisif à plusieurs reprises. Les hommes de Paulo Fonseca signent un troisième clean sheet consécutif et confirment leur impressionnante dynamique. Lyon revient aussi à six points du PSG, deuxième.