play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Golden Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio funk soul

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio français

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Love

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio TikTok Song

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Saxo Vibes

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Écouter Tonic Radio
Webradios
Kids Tonic live

Ligue 1 : l’OL domine Nice (2-0) et creuse l’écart avec Marseille

Olympique Lyonnais - OGC Nice, 22e journée de Ligue 1 : 2-0 (1-0). Buts : Tolisso (45e+1), Nartey (65e).

L’Olympique lyonnais poursuit sa série irrésistible. En clôture de la 22e journée de Ligue 1, l’OL a dominé Nice (2-0) au Groupama Stadium et enchaîne un 13e succès consécutif toutes compétitions confondues, le 7e de rang en championnat. Une victoire précieuse qui permet aux Lyonnais de consolider leur 3e place et de prendre cinq points d’avance sur Marseille.

Bousculé en début de rencontre, Lyon a su faire preuve d’un réalisme clinique. Juste avant la pause, Corentin Tolisso a débloqué la situation d’une reprise précise (45e+1). De retour après une blessure aux ischios, le capitaine a inscrit son 50e but sous les couleurs lyonnaises, le 35e en Ligue 1, avant de célébrer longuement avec le public.

Après l’heure de jeu, la recrue hivernale Noah Nartey a fait le break (64e) en éliminant deux défenseurs avant de conclure avec sang-froid. Son deuxième but en quatre matches.

Solide défensivement, l’OL a aussi pu compter sur Dominik Greif, décisif à plusieurs reprises. Les hommes de Paulo Fonseca signent un troisième clean sheet consécutif et confirment leur impressionnante dynamique. Lyon revient aussi à six points du PSG, deuxième.

https://twitter.com/tonic_radio/status/2023160390734041386

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

OL – Brest : Lyon s’impose (2-1), enchaîne une sixième victoire et grimpe à la 4e place

LIRE PLUS

La région annonce consacrer 97 millions d’euros à son budget agricole en 2026

LIRE PLUS

Jean-Michel Aulas a réagi à la mort de Quentin, 23 ans, décédé après une agression à Lyon

LIRE PLUS

Tony Parker envisagerait de devenir entraîneur principal de l’ASVEL la saison prochaine

LIRE PLUS

Le LOU s’impose face à Montauban : 73 – 12

LIRE PLUS
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube