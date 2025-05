OL, OL F, LOU, ASVEL…l’agenda sportif du week-end

Football :

Olympique Lyonnais vs Angers : samedi 21h - 34ᵉ journée de Ligue 1 :

Après une nouvelle désillusion le week-end dernier à Monaco (2-0), l’Olympique Lyonnais doit absolument s’imposer samedi face à Angers à l'occasion de la 34e et ultime journée de championnat, tout en espérant des défaites conjointes de Nice, Lille et Strasbourg pour accrocher la quatrième place. De son côté, le SCO, 13e au classement, aborde la rencontre avec plus de légèreté, après avoir assuré son maintien. À noter que le capitaine Alexandre Lacazette disputera son 391e et dernier match ce week-end. Coup d’envoi à 21h.

OL F - PSG F : vendredi 21h - finale des play-off :

Après avoir éliminé Dijon en demi-finale (4-1), l’OL peut décrocher ce vendredi un 18e titre à l’occasion de la finale des play-offs face au Paris Saint-Germain, au Groupama Stadium. Après la désillusion européenne, marquée par une terrible élimination en demi-finale de Ligue des champions face à Arsenal (3-5 sur l’ensemble des deux matches), les Fenottes peuvent sauver leur saison. La meilleure buteuse de l’histoire du club, Eugénie Le Sommer, fera ses adieux après avoir annoncé son départ à l’issue de la saison. Coup d'envoi à 21h.

GOAL FC - Marignane GCB : samedi 18h : 30e journée de National 2 (Groupe A) :

À l’occasion de la 30e et ultime journée de National 2, le Goal FC reçoit samedi Marignane GCB dans un match aux allures de survie. Quatorzièmes, les Rhodaniens doivent impérativement s’imposer face au 12e pour se maintenir, tout en espérant un faux pas de Bergerac (13e) afin de sortir de la zone de relégation. Coup d'envoi à 18h.

Fréjus St-Raphaël - Saint-Priest : samedi 18h - 30e journée de National 2 :

Respectivement maintenus, Saint-Priest et Fréjus Saint-Raphaël s’affrontent en terre varoise à l’occasion de la 30e et dernière journée de National 2, dans une rencontre sans véritable enjeu. En cas de victoire, le club rhodanien pourrait conserver sa 7e place honorifique. Coup d'envoi à 18h.

Basket :

ASVEL - Dijon : samedi 18h - 30e journée de Betclic Elite :

Après leur revers face au Mans, les Villeurbannais reçoivent Dijon, 6e, à l’occasion de la 30e et dernière journée de Betclic Élite. Premiers à égalité avec Paris et Monaco en tête du classement, les Rhodaniens peuvent conserver leur place de leader en cas de victoire et de faux pas parisien. Coup d'envoi à 18h30.

Rugby :

Stade Français - LOU : samedi 16h30 - 24ᵉ journée de Top 14 :

Le LOU Rugby se déplace ce samedi sur la pelouse du Stade Français Paris pour le compte de la 24e journée de Top 14. L’équipe lyonnaise, largement remaniée depuis la confrontation face à Pau, prépare la finale de la Challenge Cup prévue le vendredi 23 mai face à Bath. Les Rouge et Noir, actuellement 8es, comptent trois points de retard sur la 6e place qualificative pour les quarts de finale du championnat. Coup d’envoi à 16h30.

M.L