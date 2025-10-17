play_arrow

OL, OL Lyonnes, ASVEL, LOU…l’agenda sportif du week-end

Football :

Le Puy-en-Velay - FC Villefranche Beaujolais : vendredi à 19h30 pour la 10ème journée de National

Créteil - GOAL FC : vendredi à 19h30 pour la 8ème journée de National 2

Nice - OL : samedi à 17h pour la 8ème journée de Ligue 1

Limonest - Istres : samedi 18h au stade Courtois Fillot pour la 8ème journée de National 2

Nîmes - Saint-Priest : samedi à 18h pour la 8ème journée de National 2

OL Lyonnes - Nantes F : samedi à 21h au Groupama Stadium pour la 5ème journée de Première Ligue

Basket-ball :

ASVEL - Virtus Bologna : vendredi à 20h à l'Astroballe pour la 5ème journée d'Euroligue

Lattes Montpellier F - ASVEL F : dimanche à 16h30 pour la 4ème journée de LFB féminine

ASVEL - Monaco : dimanche à 19h à l'Astroballe pour la 4ème journée de Betclic Élite

Rugby :

Montpellier - LOU : samedi à 16h35 pour la 7ème journée de TOP 14

CS Bourgoin Jallieu - SO Chambéry : samedi à 19h au stade Pierre-Rajon pour la 8ème journée de National

FC Grenoble Amazones - LOU F : dimanche à 16h pour la 2ème journée d'Elite 1 Féminine

