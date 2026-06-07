Bron : un grand élan de solidarité après l’incendie d’un immeuble

À Bron, un important élan de solidarité s’organise après l’incendie d’un immeuble rue Lacouture le 27 mai.
Une cagnotte en ligne a été lancée et la MJC Louis-Aragon collecte vêtements, jouets et produits d’hygiène pour aider les familles sinistrées.
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Lyon 98.4 FM
Villefranche 94.7 FM
Bourgoin 97.8 FM
Vienne 95.1 FM
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À Bron, un important élan de solidarité s’organise après l’incendie d’un immeuble rue Lacouture le 27 mai.
Une cagnotte en ligne a été lancée et la MJC Louis-Aragon collecte vêtements, jouets et produits d’hygiène pour aider les familles sinistrées.