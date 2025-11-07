OL – PSG : un vrai coup à jouer pour les Gones

C’est un classique du football français, et c’est toujours une soirée à part à Décines.

Dimanche, l’Olympique Lyonnais reçoit le Paris Saint-Germain en clôture la 12e journée de Ligue 1, dans un contexte bien particulier.



L’OL, 6e à quatre points du leader parisien, a ralenti la cadence en championnat mais reste solide, tandis que Paris arrive décimé par les blessures : le Ballon d'Or Dembélé, Hakimi, Nuno Mendes et Doué manqueront notamment à l’appel. De quoi offrir aux hommes de Paulo Fonseca une occasion rare de bousculer le champion de France et d'Europe.



D’autant que Lyon n’a plus battu le PSG au Groupama Stadium depuis le 3 février 2019. Ce soir-là, Dembélé et Fekir (sp) avaient renversé Mbappé et compagnie (2-1). Depuis, le compteur est bloqué : six défaites et un match nul à Décines, toutes compétitions confondues. Une série que le public lyonnais rêve enfin de voir s’arrêter.

Fonseca a ménagé certains cadres à Séville jeudi en Ligue Europa, conscient que ce choc de dimanche pouvait peser lourd dans la dynamique avant la trêve. Une victoire rapprocherait l’OL du podium et enverrait un signal fort : celui d’une équipe capable de rivaliser, au moins sur un soir, avec le PSG.



Rendez-vous à 20h45 au Groupama Stadium – et dès 20h30 sur Tonic Radio, pour vivre le match en direct et en intégralité.

J.H.