  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Golden Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio funk soul

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio français

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Love

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio TikTok Song

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Saxo Vibes

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

OL – PSG : un vrai coup à jouer pour les Gones

C’est un classique du football français, et c’est toujours une soirée à part à Décines.

Dimanche, l’Olympique Lyonnais reçoit le Paris Saint-Germain en clôture la 12e journée de Ligue 1, dans un contexte bien particulier.

L’OL, 6e à quatre points du leader parisien, a ralenti la cadence en championnat mais reste solide, tandis que Paris arrive décimé par les blessures : le Ballon d'Or Dembélé, Hakimi, Nuno Mendes et Doué manqueront notamment à l’appel. De quoi offrir aux hommes de Paulo Fonseca une occasion rare de bousculer le champion de France et d'Europe.

D’autant que Lyon n’a plus battu le PSG au Groupama Stadium depuis le 3 février 2019. Ce soir-là, Dembélé et Fekir (sp) avaient renversé Mbappé et compagnie (2-1). Depuis, le compteur est bloqué : six défaites et un match nul à Décines, toutes compétitions confondues. Une série que le public lyonnais rêve enfin de voir s’arrêter.

Fonseca a ménagé certains cadres à Séville jeudi en Ligue Europa, conscient que ce choc de dimanche pouvait peser lourd dans la dynamique avant la trêve. Une victoire rapprocherait l’OL du podium et enverrait un signal fort : celui d’une équipe capable de rivaliser, au moins sur un soir, avec le PSG.

Rendez-vous à 20h45 au Groupama Stadium – et dès 20h30 sur Tonic Radio, pour vivre le match en direct et en intégralité.

J.H.

L’OL s’incline logiquement à Séville (2-0)

A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

