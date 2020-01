OL-Toulouse (3-0) : les tops et flops

L’Olympique Lyonnais s’est imposé 3-0 face à Toulouse ce dimanche après-midi. Mes tops et flops :

Les tops :

-Fernando Marçal a sans doute été le meilleur Lyonnais. Passeur décisif pour Moussa Dembélé sur le deuxième but , le Brésilien a également été présent défensivement.

-Moussa Dembélé a longtemps été esseulé. Mais l’avant-centre a encore trouvé le chemin des filets. Sa puissance a également été à l’origine du troisième but, signé Karl Toko Ekambi, qui ne pouvait pas rêver meilleur début sous ses nouvelles couleurs. Premier buteur après un beau dribble sur Moreira, Maxwel Cornet traverse une bonne période.

-Ciprian Tatarusanu a réussi un match très propre. Il était temps que l’OL ait une doublure de ce niveau.

Les flops :

-Le manque de justesse technique. Les Lyonnais ont perdu beaucoup de ballons et souvent manqué de rythme. Le relation milieu-attaque a été insuffisante.

-La saison défile et Thiago Mendes continue à décevoir. Même si le Brésilien a ‘’sauvé’’ son match d’une superbe déviation décisive sur le but de Toko-Ekambi.

-Comment ne pas écrire qu’on attend plus d’Houssem Aouar ? Plus d’influence, plus de régularité, plus de leadership…

Julien Huët