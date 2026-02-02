play_arrow

OL : Yaremchuk arrive en prêt pour renforcer l’attaque

L’Olympique Lyonnais a officialisé l’arrivée de l’attaquant international ukrainien Roman Yaremchuk en provenance de l'Olympiakos. L'attaquant e 29 ans rejoint Lyon sous la forme d’un prêt payant de 1,5 million d’euros jusqu’au 30 juin 2026, assorti d’une option d’achat fixée à 5 millions d’euros.

Passé notamment par Benfica, le Club Bruges, Valence et plus récemment l’Olympiakos, Yaremchuk arrive avec une solide expérience du haut niveau. Il compte plus de 400 matchs professionnels, 117 buts en carrière et 65 sélections avec l’équipe nationale d’Ukraine, avec laquelle il a participé aux derniers éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Sacré champion, vainqueur de la Coupe nationale et de la Supercoupe avec l’Olympiakos en 2024, l’attaquant d’1,91 m vient renforcer le secteur offensif lyonnais à l’approche d’une période dense, marquée par l’enchaînement des compétitions. Son profil athlétique offrira une option nouvelle à l'animation offensive de Paulo Fonseca.

À son arrivée, Roman Yaremchuk a notamment évoqué sa joie de retrouver Paulo Fonseca, qu’il connaît bien, ainsi que Clinton Mata, ancien coéquipier au Club Bruges. Il a également confié avoir été marqué par l’ambiance du Groupama Stadium, qu’il a découverte ce week-end.

Il vient aussi à l'OL pour se relancer : cette saison, il n'a marqué que 4 buts en 16 matchs avec l'Olympiakos, où il n'était que rarement titulaire (5 fois sur 16 matchs disputés toutes compétitions confondues, dont seulement deux fois en championnat et aucune fois en Ligue des Champions).

Roman Yaremchuk portera le numéro 77.

