Pass sanitaire : les assouplissements annoncés par Olivier Véran

À la veille de l’extension du pass sanitaire, Olivier Véran a accordé une interview ce dimanche à nos confrères du Parisien.



Le ministre de la Santé a annoncé des assouplissements, notamment concernant les tests. “Un dépistage négatif sera valide 72 heures et non plus 48 heures pour les non-vaccinés […] Il sera également possible d’effectuer des autotests supervisés par un professionnel de santé, en plus des tests antigéniques et PCR. Eux aussi seront valables 72 heures”.



À noter qu’un conseil de défense sanitaire aura lieu ce mercredi pour évoquer la question d’une éventuelle troisième dose de vaccin pour les personnes plus vulnérables.