Philippe Tabarot se prononce sur le projet de méga-tunnel sous Fourvière

Après une remarque ironique sur le projet de méga-tunnel sous Fourvière, le ministre des Transports Philippe Tabarot a finalement nuancé sa position. Il affirme ne pas juger la pertinence du projet, porté par Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli, mais souligner la difficulté de lancer de grands chantiers en France. Ce revirement intervient après des échanges entre le ministre et Jean-Michel Aulas, alors que le soutien financier de l’État reste indispensable à ce projet estimé à plus de 2 milliards d’euros.

