Playoffs Betclic Elite : l’ASVEL arrache le match 1 contre l’Elan Chalon

Dans une rencontre épique, l'ASVEL est venue à bout de l'Elan Chalon ce mardi soir à l'Astroballe (100-96) dans le match 1 de son quart de finale des Playoffs de Betclic Elite. Les Bourguignons ont donné beaucoup de fil à retordre aux Villeurbannais. Le match retour au Colisée de ce jeudi soir (19h) s'annonce déjà passionnant. L'ASVEL mène 1-0.

L'essentiel est fait pour les joueurs de Pierric Poupet ! Après une première période mitigée (51-52), les coéquipiers de Shaquille Harrison (25 points, 5 rebonds et 4 passes décisives) devaient absolument réagir au retour des vestiaires pour tenter de faire l'écart contre une équipe bourguignonne accrocheuse. Mais les hommes d'Elric Delord n'ont rien lâché jusqu'au bout et sont même revenus à égalité dans le money-time (93-93) grâce à Jeremiah Hill (23 points, 4 rebonds et 3 passes décisives). Mais c'est un tir primé avec la faute de Théo Maledon (20 points, 3 rebonds et 5 passes décisives) qui fait basculer la rencontre. Chalon ne reviendra pas et s'incline de justesse dans cette première manche.