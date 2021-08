Plusieurs colis suspects à la gare Lyon Part-Dieu, le trafic a repris

Ce jeudi 26 août, peu après 8h, la SNCF a annoncé que plusieurs colis suspects perturbaient la circulation des trains, à la gare de Lyon Part-Dieu (3e arrondissement).



L’incident a nécessité l’intervention des forces de l’ordre et d’une équipe de déminage. La SNCF précise que la gare est restée ouverte pendant cette intervention, seul quelques voies n’étaient plus utilisées.



Un TER au départ de Lyon et en direction de Grenoble a été supprimé. L’incident a également entraîné des déviations. Trois TER (Saint-Étienne → Lyon et Roanne → Lyon et Mâcon → Lyon) effectuent leur terminus à Perrache et ne desservent plus la gare Part-Dieu.



Scénario similaire jeudi dernier



Peu après 9h, la SNCF a annoncé que la reprise du trafic était en cours. La semaine dernière, jeudi 19 août, une valise avait déjà été oubliée à la gare de la Part-Dieu, nécessitant l’intervention des démineurs.

✅L'intervention des démineurs est terminée, la reprise du trafic en gare de Lyon Part-Dieu est en cours. https://t.co/nolipDw6yG — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) August 26, 2021