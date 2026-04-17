Pour le plaisir, avec Alexandra Lamy et François Cluzet

- Titre : Pour le plaisir
- Reéalisateur : Reem Kherici
- Acteurs : Alexandra Lamy, François Cluzet
En quelques mots
Le cinéma français, je l'aime quand il ose parler de choses vraies avec légèreté — et c'est exactement ce que fait Reem Kherici avec ce film.
J'ai eu la chance de le voir en avant-première, et franchement, c'est une belle surprise. Malgré quelques défauts, Alexandra Lamy et François Cluzet forment un couple absolument crédible, touchant, drôle.
L'histoire est loufoque sur le papier : un mari ingénieur qui décide d'inventer un objet pour révolutionner le plaisir féminin. Mais à l'écran, ça devient quelque chose de bien plus profond sur le couple, la communication, l'amour qui se réinvente. Une comédie qui fait du bien.
Voici ma critique
@yoel.critik Un vrai plaisir coupable ce film ! Merci @Alexandra Lamy et #francoiscluzet #pourleplaisir #fyp #filmtok #pourtoi ♬ son original - Yoel Critik