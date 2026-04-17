Pour le plaisir, avec Alexandra Lamy et François Cluzet

Titre : Pour le plaisir

Reéalisateur : Reem Kherici

Acteurs : Alexandra Lamy, François Cluzet

En quelques mots

Le cinéma français, je l'aime quand il ose parler de choses vraies avec légèreté — et c'est exactement ce que fait Reem Kherici avec ce film.

J'ai eu la chance de le voir en avant-première, et franchement, c'est une belle surprise. Malgré quelques défauts, Alexandra Lamy et François Cluzet forment un couple absolument crédible, touchant, drôle.

L'histoire est loufoque sur le papier : un mari ingénieur qui décide d'inventer un objet pour révolutionner le plaisir féminin. Mais à l'écran, ça devient quelque chose de bien plus profond sur le couple, la communication, l'amour qui se réinvente. Une comédie qui fait du bien.

Voici ma critique