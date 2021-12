Première défaite à domicile, une équipe sans rythme, la faute de Lopes, l’OL 10ème…Ce qu’il faut retenir d’OL-Reims (1-2)

L’OL a été battu par Reims (1-2) à l’occasion de la 16ème journée de Ligue 1. Les buteurs : Faes (56e), Toko-Ekambi (66e) et Ekikité (93e).

Première défaite à domicile

C’était jusqu’à présent un point positif pour Peter Bosz : son OL n’avait pas encore perdu à domicile. Reims est venu briser cette série en s’imposant dans un Groupama Stadium à huis clos. Le manque d’ambiance n’a certes pas favorisé les Lyonnais mais Houssem Aouar ne voulait pas se cacher derrière cela : ‘’Ce n’est pas une excuse même si les supporteurs nous aident à emballer les matchs. Il fallait jouer avec plus de cœur et d’intensité, on s’est fait punir.’’

Une équipe sans rythme

Peter Bosz avait choisi de reconduire la même équipe que celle victorieuse laborieusement à Montpellier. Le coach s’est trompé. Rentré à deux à l’heure dans la partie, l’OL n’a élevé le tempo que par intermittence, terminant le match avec seulement une poignée d’occasions et six tirs cadrés. Si le match nul aurait été plus logique par rapport à la physionomie du match, Lyon a fini par être puni de ses insuffisances.

La faute de Lopes

Auteur d’un excellent match à Montpellier, Anthony Lopes a commis sa deuxième erreur après son expulsion concédée à Saint-Etienne (1-1). En ne dégageant pas sur le côté une frappe lointaine flottante de Flips, le Portugais a permis à Ekitiké d’inscrire le but vainqueur dans le temps additionnel. Pas une boulette à proprement parler mais sa responsabilité est clairement engagée.

L’OL 10ème

Après 16 journées, Lyon, qui compte un match en retard à jouer contre l’OM, est dixième à sept points de son objectif de deuxième place, actuellement détenu par Marseille. Pire, Lyon a concédé sa cinquième défaite en quinze matchs de championnat disputés, soit une défaite en moyenne tous les trois matchs. ”Bien sûr que ça m’inquiète, a convenu Peter Bosz après le match. Dixième, ce n’est pas notre place. Mais on ne joue pas bien en ce moment. (…) Quand tu regardes, c’était pas bon du tout.”