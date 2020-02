Quel est le palmarès des villes cyclables ?

Quelles sont les villes où il fait bon rouler à vélo ? Selon le baromètre Parlons vélo des villes cyclables 2019, la ville de Lyon s’améliore mais elle a encore de gros progrès à faire. Parmi les villes de plus de 200 000 habitants, elle se classe 6e. Loin dernière Strasbourg, Nantes et Rennes qui forment le podium dans cette catégorie.

Ils tirent leur épingle du jeu

La région compte également de très bons élèves. Par exemple, Grenoble est première parmi les communes qui comptent entre 100 000 et 200 000 habitants, Bourg-en-Bresse est 2e pour les villes qui ont entre 20 000 et 50 000 habitants. La ville de Condrieu décroche également la note de C (sur une échelle de A+ à G)



Les mauvais élèves

Les villes de Chazay d’Azergues, Francheville, Gleizé, La Mulatière, Lozanne, Saint-Didier-Au-Mont-d’Or et Villars-les-Dombes récoltent la note de G. Il s’agit de la plus mauvaise de ce classement réalisé par la Fédération française des usagers de la bicyclette.