Quels sont les salaires des joueurs de L1 ?

Le journal l’Equipe a dévoilé son traditionnel classement des plus gros salaires de L1. La fourchette, très large va de plusieurs dizaines de milliers d’euros brut … à 3,06 millions d’euros. Dans ce top 30, à la première place on retrouve, comme l’année dernière Neymar. Le Brésilien devance ses coéquipiers Mbappé ( 1 910 000 euros), Thiago Silva (1 500 000 euros). Les joueurs du PSG occupent les dix premières places du classement des salaires.



Et les Lyonnais ?

C’est l’attaquant Néerlandais, Memphis Depay, qui est le premier joueur lyonnais à figurer dans ce classement, à la 23e place avec 420 000 euros, Anthony Lopes (25e, 400.000 euros) et Bertrand Traoré (29e, 350.000 euros).

Le top 30 des joueurs les plus payés de Ligue 1