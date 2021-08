Rentrée scolaire à Villeurbanne : zoom sur 4 chantiers en cours

C’est bientôt l’heure de la rentrée. La saison de l’été rime souvent avec chantier pour les écoles. Plus difficile à mettre en œuvre le reste de l’année, les travaux sont souvent réalisés pendant les vacances.

Jeudi 30 juillet, des élus de la municipalité de Villeurbanne se sont déplacés dans différentes écoles et groupes scolaires de la ville pour faire le point sur les travaux menés cet été. Amélioration thermique, isolation, reconfiguration des cours de récréation, végétalisation… On fait le point sur 4 chantiers en cours.

Amélioration thermique des bâtiments au groupe scolaire Louis Armand

Situé dans le quartier Tonkin, l’objectif des travaux au groupe scolaire Louis-Armand réside dans l’amélioration du confort technique en hiver comme en été et la diminution des consommations énergétiques. Le projet d’amélioration thermique, sur une surface de plus de 2400 m², comprend l’isolation thermique des façades, la mise en place de brise-soleil et le changement de menuiseries, d’un simple vitrage à un double vitrage. Les matériaux utilisés sont du PVC, du zinc, du bois et de la laine de roche. Les travaux, entamés en avril, se termineront début 2022.

Antoine Colliat, adjoint à la transition énergétique de Villeurbanne, rappelle le but de ce genre de projet : “Ce qui est important pour nous c’est de pouvoir maîtriser les consommations énergétiques de la ville et de pouvoir aussi limiter les gaz à effet de serre, qui sont un des facteurs du réchauffement climatique.”

Le groupe scolaire Louis-Armand, dans le quartier Tonkin, à Villeurbanne.

Réfection et étanchéité de la toiture avec végétalisation à la maternelle François-Truffaut

À l’école maternelle François-Truffaut, rue Jubin (secteur Charpennes – Charmettes), il est davantage question de la toiture. Les travaux comprennent l’étanchéité de la toiture terrasse, le traitement de l’isolation et la mise en place de végétaux. Aux vacances d’octobre prochain, des bacs pré-cultivés seront posés sur 800 m².

François-Truffaut fait d’ailleurs partie des 2 écoles maternelles isolées de la ville.

Aménagement de 4 nouvelles classes et extension de la cour au groupe scolaire provisoire Simone-Veil

Avant que l’école définitive Simone-Veil ouvre ses portes et accueille les élèves en 2023, Simone-Veil provisoire (rue Charlotte-Delbo, secteur La Soie) s’étend. Pour répondre à l’augmentation des effectifs scolaires dans le secteur, l’école a ajouté 4 classes. L’extension est accompagnée d’un réaménagement et d’un agrandissement de la cour de récréation avec la mise en œuvre d’une bande de gazon naturel et l’installation d’un bloc sanitaire pour la maternelle. De plus, l’installation d’un préau de 100 m² est également prévue. Cette école provisoire, située dans un quartier en pleine mutation, accueillera par la suite un gymnase.

Pour ce qui est du chantier de l’école définitive, il a commencé en février 2021 et devrait prendre fin au printemps 2023 pour une ouverture à la rentrée scolaire 2023-2024. Il y aura une crèche, une maternelle, et une primaire. Objectif 2026 pour la ville concernant le gymnase, qui prendra place dans l’école provisoire.

La cour de l’école provisoire Simone Veil de Villeurbanne.

Réaménagement de la cour et végétalisation à l’école Albert Camus

Rue Voillot, c’est la cour de l’école élémentaire Albert-Camus qui subit des travaux de désimperméabilisation et de végétalisation.

L’objectif de ces aménagements est double. D’une part, lutter contre les îlots de chaleur grâce à la végétalisation, notamment via la plantation d’arbres générateurs d’ombre, en jouant sur la couleur des revêtements. D’autre part, créer différents espaces pour les élèves : un espace sportif, un espace récréatif et un espace calme. Depuis sa création dans les années 1960, ces espaces étaient peu présents voire inexistants. La cour était en effet à 80 % faite de bitume.

La cour de l’école élémentaire Albert Camus en travaux.

Vanessa Villeneuve, paysagiste, en charge des aménagements paysagers à la direction des espaces publics et naturels de Villeurbanne, explique la nécessité de ces multiples espaces.

A la fin de cette matinée de visite, Sonia Tron adjointe à l’éducation, a effectué un bilan de ces chantiers en cours.

Le budget total alloué par la municipalité de Villeurbanne aux travaux de ces 4 établissements s’élève à un peu plus de 3 millions d’euros.