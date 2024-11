Hier après-midi, dans le centre-ville de Roanne, un accident de la circulation entre un mineur en trottinette et une voiture a eu lieu. Le jeune homme, qui se plaignait de douleurs à une jambe et à la tête, a été pris en charge sur place par les pompiers avant d’être transporté au centre hospitalier de Roanne. Quant au conducteur du véhicule, il n’avait pas de permis de conduire et circulait sans assurance. Il a été conduit au commissariat de Roanne pour l’établissement d’une procédure.

EP